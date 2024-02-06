رسميا.. حسام حسن مديرا فنيا للفراعنة

2024-02-06 / 19:18
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هبة بريس _ رياضة

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماع، الثلاثاء، تعيين مهاجم المنتخب الوطني السابق، حسام حسن، مديرا فنيا للمنتخب الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

وقرر المجلس كذلك تعيين شقيقه إبراهيم حسن مديرا للمنتخب، وفق بيان لللتحاد نشر بحسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “أكس”.

وكان الاتحاد المصري أعلن قبل ساعات إقالة البرتغالي، روي فيتوريا، بعد الخروج الصادم للمنتخب الأول من دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا، التي تقام في كوت ديفوار.

وأقصي “الفراعنة” الذين يحملون الرقم القياسي بعدد الألقاب في البطولة (7 مرات)، بركلات الترجيح بعد التعادل مع الكونغو الديمقراطية 1-1، الأحد الماضي.

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