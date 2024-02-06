الصويرة : اعتقال شخص من داخل حافلة وبحوزته مخدرات

2024-02-06 / 13:51
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ع اللطيف بركة :هبة بريس

أوقفت المصالح الأمنية بالصويرة، يوم امس الاثنين ، مواطن من داخل حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من مدينة أكادير في اتجاه مدينة فاس وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة وترويج مخدر الشيرا.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى نقطة للمراقبة المرورية بطريق الصويرة، متحوز بـ21 صفيحة من مخدر الشيرا بوزن إجمالي بلغ 1990 غرام.

وذكرت مصادر مطلعة، أن الكميات المذكورة كانت مخبأة بعناية، 07 صفائح داخل الحقيبة اليدوية و14 صفيحة بالحقيبة الخاصة بالملابس من الحجم الكبير بصندوق الأمتعة للحافلة، بالإضافة إلى مبلغ مالي و3 هواتف محمولة، وبطاقتين بنكيتين.

هذا، وقد تمت إحالة المعني رفقة المحجوزات على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، حيث تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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