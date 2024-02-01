ضريح مولاي إدريس بفاس يستقبل زواره رغم الاعتداء على مواطن أجنبي ووفاته

ع محياوي _ هبة بريس

على اثر الحدث المأساوي الذي وقع بضريح مولاي ادريس الأزهر بفاس يوم 30 و المثمثل في الاعتداء الجسدي بالسلاح الأبيض على مواطن أجنبي المقيم بالمغرب والمعتنق الإسلام من طرف شخص مختل عقليا، حيث لقي حتفه صباح اليوم الخميس بالمستشفىىالجامعي الحسن الثاني بفاس متاثرا بالطعنة التي تلقاها على مستوى الرقبة والعنق .

الحادث وحسب ما صرح به مقدم الشرفاء القيطونيين أحمد بن عبد الله فيلالي كاوزي ل ” هبة بريس ” لم يؤثر على أمن الضريح و لا على أهله وزواره فالضريح الادريسي قبلة روحية و ربانية حسب ذات المتحدث، و سيبقى الى ما شاء الله و لن نسمح لأي كان بالركوب على موجة عابرة لأغراض شخصية و مثل هذا الحدث غالبا ما يحصل في جميع الأماكن و بشكل يومي، وأضاف ذات المتحدث، لن نسمح لأي كان بتمرير مغالطات بشأن حدث عرضي ولن يزعزع استقرار و أمن الضريح ولا المدينة العتيقة ودعواتنا بالرحمة والمغفرة للهالك.

وقد تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، من توقيف الشخص في ظرف وجيز الذي يبلغ من العمر 53 سنة، كان في وضعية غير طبيعية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب اعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض.

وقد فتحت مصالح الأمن بحثا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من جميع ظروف وملابسات هذه القضية، كما يجري إخضاع المشتبه فيه للخبرات الطبية الضرورية للكشف عن وضعيته العقلية.

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