برلماني بريطاني: جهة الداخلة – وادي الذهب توفر فرصا استثمارية مهمة

2024-02-01 / 19:29
0

أكد النائب البرلماني البريطاني، دانييل كواكزينسكي، اليوم الخميس بالداخلة، أن جهة الداخلة – وادي الذهب توفر فرصا استثمارية مهمة بالنسبة للمقاولات البريطانية.

وأشاد السيد كواكزينسكي، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة، بروح التعاون القائمة بين بلاده والمغرب، خاصة في المجال الاقتصادي، معربا عن “ارتياحه” للزيارة التي يعتزم رئيس مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، الخطاط ينجا، القيام بها إلى لندن في مارس المقبل.

وتابع، في تصريح للصحافة، أن الزيارة المرتقبة للسيد ينجا ستشكل مناسبة لإطلاع المقاولات البريطانية على مختلف الفرص الاستثمارية التي تتيحها جهة الداخلة – وادي الذهب في قطاعات متعددة.

على الصعيد السياسي، أكد السيد كواكزينسكي انخراطه في حملة داخل البرلمان البريطاني من أجل الاعتراف، في أقرب وقت ممكن، بمغربية الصحراء كجزء لا يتجزأ من المملكة المغربية.

من جهته، قال السيد ينجا إن زيارة السيد كواكزينسكي شكلت مناسبة لمناقشة النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية وتأثيره الذي لا يمكن إنكاره على ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة، مع تسليط الضوء على مختلف القطاعات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها الجهة.

واستعرض، بهذه المناسبة، الآفاق الواعدة لجهة الداخلة – وادي الذهب بعد إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي، مبرزا المبادرة الدولية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وإطلاق العنان للإمكانات الهائلة التي تزخر بها الجهة، وتسريع النمو والتنمية المستدامة والشاملة لاقتصادياتها.

من جانبها، قالت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة – وادي الذهب، ميمونة السيد، إن زيارة السيد كواكزينسكي كانت فرصة لاستعراض مختلف مهام اللجنة، خاصة ما يتعلق برصد ومراقبة وضعية حقوق الإنسان على المستوى الجهوي.

كما سلطت الضوء على الجهود التي تبذلها اللجنة في مجال النهوض بحقوق الإنسان وفي رصد السياسات العمومية، بتعاون مع المؤسسات الشريكة وجمعيات المجتمع المدني بالجهة.

من جهة أخرى، قام النائب البرلماني البريطاني بزيارة للمركز الجهوي للاستثمار، حيث تابع عرضا قدمه مدير المركز، منير هواري، حول المشاريع الكبرى المنجزة أو التي قيد الإنجاز، إضافة إلى مختلف الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات الإنتاجية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مشروع “الترامواي” بوجدة.. إنجاز الدراسات الأولية ينتظر تصويت مجلس الجماعة

مشروع “الترامواي” بوجدة.. إنجاز الدراسات الأولية ينتظر تصويت مجلس…

2024-02-01 / 17:53
Photo of إطلاق مشروع تسريع النمو الأخضر بالمغرب بإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

إطلاق مشروع تسريع النمو الأخضر بالمغرب بإشراف برنامج الأمم…

2024-02-01 / 16:42
Photo of تسهيل عملية توزيع تعويضات نزع الملكية عبر إسنادها لوكالات القرب

تسهيل عملية توزيع تعويضات نزع الملكية عبر إسنادها لوكالات…

2024-02-01 / 15:18
Photo of شركة صينية تفوز بصفقة “تي جي في ” مراكش – اكادير”

شركة صينية تفوز بصفقة “تي جي في ” مراكش…

2024-02-01 / 15:08
Photo of وكالة فيتش تؤكد التصنيف “BB” لمجموعةCIH BANK

وكالة فيتش تؤكد التصنيف “BB” لمجموعةCIH BANK

2024-02-01 / 14:52
Photo of مستجدات مشروع أول طريق سيار بالمغرب يُصمم بثلاثة مسارات في كل اتجاه

مستجدات مشروع أول طريق سيار بالمغرب يُصمم بثلاثة مسارات…

2024-02-01 / 12:32
Photo of تكريسا لثقة المنظمات الدولية في المملكة.. “الفاو” تختار الرباط لتنظيم مؤتمرها الإفريقي

تكريسا لثقة المنظمات الدولية في المملكة.. “الفاو” تختار الرباط…

2024-02-01 / 12:02
Photo of بنك المغرب يسجّل نمو القروض البنكية بـ 2,9 %

بنك المغرب يسجّل نمو القروض البنكية بـ 2,9 %

2024-02-01 / 10:59
Photo of بعد مدريد و برشلونة.. المغرب يروج لفرص الاستثمار به في إقليم الباسك بإسبانيا

بعد مدريد و برشلونة.. المغرب يروج لفرص الاستثمار به…

2024-02-01 / 10:04
Photo of شركة “نستلي واترز” تعترف باستخدام معالجات محظورة في إحدى منتوجاتها

شركة “نستلي واترز” تعترف باستخدام معالجات محظورة في إحدى…

2024-01-31 / 16:25

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق