وجدة .. انطلاق مشروع ” تعزيز المشاركة المواطنة لاعتماد آليات الديمقراطية التشاركية”

هبة بريس : وجدة

نظمت الجمعية المغربية للعمل التنموي (AMAD)، ورشة عمل لإطلاق مشروع « تعزيز المشاركة المواطنة للمجتمع المدني في وجدة بهدف اعتماد آليات الديمقراطية التشاركية»، ويندرج في إطار اتفاقية تمويل من طرف الوكالة البلجيكية للتنمية Enabel عبر مشروع -تضافر- المكون الثاني لبرنامج دعم المشاركة المواطنة-، في إطار الشراكة بين المملكة المغربية و الاتحاد الأوروبي، والذي يتم تنزيله بالتعاون الوثيق مع المديرية العامة للجماعات الترابية ومديرية العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

ويروم إلى تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني والشباب خاصة في مجالات المرافعة، وتمكينهم من فهم عملية تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، مع التركيز على معرفة أدوارهم الدستورية وتقنيات الترافع. بالإضافة إلى استخدام أدوات تقييم السياسات المحلية ومتابعة التشريعات الجديدة في ميدان الديمقراطية التشاركية، و تمكينهم من أداء الأدوار الدستورية الملقاة على عاتقهم والمساهمة بشكل فعال في بناء السياسات العمومية وإدارة الشؤون المحلية، بهدف تعزيز التكامل المرجو بين الديمقراطية التمثيلية والتشاركية من خلال تبني آليات الحوار والتشاور، من أجل المساهمة في تعزيز مشاركة الجمعيات الشريكة في صياغة قرارات السياسات العمومية بهدف تأثيرها على التنمية الترابية.

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