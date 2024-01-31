وجدة.. تنظيم يوم تحسيسي حول الحفاظ على الماء لذوي الإحتياجات الخاصة

2024-01-31 / 12:17
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هبة بريس : وجدة

نظمت المجموعة العلمية للاقتصاد المستدام cluster Devinnov يوم الثلاثاء 30 يناير الجاري، يوما تحسيسيا دامجا للحفاظ على الماء، بشراكة بين المركز الوطني محمد السادس للمعاقين الملحقة الجهوية بوجدة والوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء.

اليوم التحسيسي تم تخصيصه لذوي الإحتياجات الخاصة من ورشات للتوعية والرسم والموسيقى، والذي يأتي في سياق عام يفرض إعادة النظر في أنماط وأشكال استهلاك الماء، خاصة في ظل الظرفية المناخية الصعبة التي تمر بها المملكة المغربية من شح التساقطات المطرية.

وبهذا الخصوص، صرح انس زيزي رئيس المجموعة العلمية للإقتصاد المستدام cluster Devinnov، انه راهن على إنجاح هذا اليوم التحسيسي لبعث وبث رسائل تحمل دلالات دامجة وتترجم انخراطنا الجماعي في ترسيخ الاستهلاك الرشيد للماء.

كما عبر عن تثميننه العالي للسياسة الحكيمة والتوجيهات المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والهادفة إلى الحفاظ على الموارد المائية وتطوير البنيات التحتية والمنشئات ذات الصلة بتدبير هذه المادة الحيوية.

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