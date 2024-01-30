In this photo released by the Syrian official news agency SANA, officials and journalists gather outside the embassy of the United Arab Emirates, in Damascus, Syria, Thursday, Dec. 27, 2018. Syria said the UAE will reopen its embassy in Damascus on Thursday, for the first time in seven years, a reflection of improved relations between President Bashar Assad and some of his Arab foes as the war winds down. (SANA via AP)

بعد 13 عاما.. السفير الإماراتي يصل سوريا

2024-01-30 / 20:12
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هبة بريس _ وكالات

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، تسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير حسن أحمد الشحي سفيرا مفوضا وفوق العادة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية العربية السورية.

وكان قد أعيد فتح سفارة الإمارات في سوريا أواخر عام 2018، ويتولى القائم بالأعمال البعثة الدبلوماسية منذ ذلك الحين. وذكرت صحيفة الوطن اليومية الموالية للحكومة أن الشحي وصل إلى دمشق، الاثنين.

وزار رئيس النظام السوري بشار الأسد الدولة الخليجية في مارس 2022، وهي أول دولة عربية تستقبله منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا، قبل ما يقرب من 13 عاما.

وفي أعقاب زلزال 6 فبراير 2023 الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا ونحو 8 آلاف في سوريا، أرسلت الإمارات عشرات الطائرات المحملة بالمساعدات إلى سوريا.

وفي شهر مايو، وافقت الجامعة العربية التي تضم 22 عضوا على عودة سوريا، منهية تعليق عضويتها الذي دام 12 عاما، ومتخذة خطوة أخرى نحو إعادة الأسد، المنبوذ إقليميا منذ فترة طويلة، إلى الحظيرة العربية.

وشارك الأسد، الذي زار الإمارات مرتين منذ 2022، في قمة الجامعة العربية في السعودية في مايو.

وجاء وصول الشحي في وقت تعاني فيه سوريا من أزمة اقتصادية حادة، جزء منها نتيجة الصراع الذي أودى بحياة نصف مليون شخص وشرد ملايين آخرين ودمر أجزاء كبيرة من البلاد.

ومن غير المرجح أن تؤدي المصالحة بين دمشق والدول العربية الغنية بالنفط إلى تدفق الأموال إلى الدولة التي مزقتها الحرب بسبب العقوبات الغربية، التي أدت، إلى جانب الحرب والفساد المستشري، إلى أزمة اقتصادية حادة في سوريا.

ويبلغ سعر الدولار الأميركي الآن 16 ألف ليرة سورية. وفي بداية الصراع في مارس 2011، كان سعر الدولار عند 47 ليرة

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