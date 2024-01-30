تأجيل محاكمة المتابعين في ملف “شبكة مستشفى تازة”

هبة بريس _ الرباط

أجلت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتابعين في ملف المتاجرة والسمسرة في معدات ومواد طبية بمستشفى ابن باجة بتازة.

وقررت الهيئة تأجيل جلسة المحاكمة ، إلى غاية يوم الثلاثاء 6 فبراير القادم.

ويتابع المتهمون في هذه القضية بتهم جرائم الأموال؛ منها الإرتشاء والإختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير محرر رسمي.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف قد قررت متابعة المشتبه فيهم في حالة اعتقال وإحالتهم على سجن “بوركايز”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp