“هدف للسينغال” في عقر دار الكوت ديفوار

2024-01-29 / 21:23
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

انطلقت مباراة يعتبرونها كثيرون أنها مصيرية بين صاحب الأرض منتخب كوت ديفوار، مع نظيره السنغالي، حامل اللقب، مساء اليوم الاثنين 29 يناير الجاري في دور ال16 لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

المباراة تقام على ارضية ملعب شارليس كونان باني، بين منتخب السنغال صاحب العلامة الكاملة في دور المجموعات، والذي سجل هدف في الدقائق الأولى في شباك منتخب الأفيال الذي حصد بطاقة التأهل الأخيرة إلى الأدوار الإقصائية ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، بفضل هدف عميد المنتخب المغربي ” زياش”.

ويبحث منتخب كوت ديفوار عن اللقب الثالث له في كأس أمم أفريقيا والأول له منذ عام 2015 في الوقت الذي يحلم فيه منتخب أسود التيرانجا بمطاردة اللقب الثاني على التوالي بعد الفوز بالنسخة الماضية في الكاميرون.
ويعتبر منتخب السنغال هو الوحيد على مستوى المجموعات الست للبطولة القارية الذي فاز بجميع مبارياته الثلاث محققا العلامة الكاملة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of “الرأس الأخضر” تعبر إلى الدور ربع النهائي بعد فوزها على موريتانيا

“الرأس الأخضر” تعبر إلى الدور ربع النهائي بعد فوزها…

2024-01-29 / 20:27
Photo of عموتة يقود المنتخب الأردني لدور ربع نهائي كأس آسيا

عموتة يقود المنتخب الأردني لدور ربع نهائي كأس آسيا

2024-01-29 / 15:51
Photo of الركراكي يعلن نهاية مشوار بوفال في “الكان” ويكشف حالة زياش

الركراكي يعلن نهاية مشوار بوفال في “الكان” ويكشف حالة…

2024-01-29 / 15:47
Photo of كأس أفريقيا.. الكونغو الديمقراطية تطيح بمصر وتتأهل إلى ربع النهائي

كأس أفريقيا.. الكونغو الديمقراطية تطيح بمصر وتتأهل إلى ربع…

2024-01-29 / 00:16
Photo of كأس أفريقيا.. غينيا تهزم غينيا الإستوائية وتتأهل إلى ربع النهائي

كأس أفريقيا.. غينيا تهزم غينيا الإستوائية وتتأهل إلى ربع…

2024-01-28 / 20:10
Photo of أول مثلية تفوز ببطولة أميركا للتزلج الفني على الجليد

أول مثلية تفوز ببطولة أميركا للتزلج الفني على الجليد

2024-01-28 / 15:23
Photo of تعرف على الرياضيين الأعلى أجرا عبر كل العصور

تعرف على الرياضيين الأعلى أجرا عبر كل العصور

2024-01-28 / 11:21
Photo of رياضة الركراكي لـ”سي إن إن” : اللاعبون سيبذلون كل ما في وسعهم لإسعاد المغاربة مجددا

رياضة الركراكي لـ”سي إن إن” : اللاعبون سيبذلون كل…

2024-01-28 / 09:59
Photo of نيجيريا تهزم الكاميرون وتتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

نيجيريا تهزم الكاميرون وتتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم…

2024-01-27 / 23:21
Photo of أنغولا تهزم ناميبيا وتتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

أنغولا تهزم ناميبيا وتتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم…

2024-01-27 / 20:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق