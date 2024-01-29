“هدف للسينغال” في عقر دار الكوت ديفوار

ع اللطيف بركة : هبة بريس

انطلقت مباراة يعتبرونها كثيرون أنها مصيرية بين صاحب الأرض منتخب كوت ديفوار، مع نظيره السنغالي، حامل اللقب، مساء اليوم الاثنين 29 يناير الجاري في دور ال16 لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

المباراة تقام على ارضية ملعب شارليس كونان باني، بين منتخب السنغال صاحب العلامة الكاملة في دور المجموعات، والذي سجل هدف في الدقائق الأولى في شباك منتخب الأفيال الذي حصد بطاقة التأهل الأخيرة إلى الأدوار الإقصائية ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، بفضل هدف عميد المنتخب المغربي ” زياش”.

ويبحث منتخب كوت ديفوار عن اللقب الثالث له في كأس أمم أفريقيا والأول له منذ عام 2015 في الوقت الذي يحلم فيه منتخب أسود التيرانجا بمطاردة اللقب الثاني على التوالي بعد الفوز بالنسخة الماضية في الكاميرون.

ويعتبر منتخب السنغال هو الوحيد على مستوى المجموعات الست للبطولة القارية الذي فاز بجميع مبارياته الثلاث محققا العلامة الكاملة.

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