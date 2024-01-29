“الرأس الأخضر” تعبر إلى الدور ربع النهائي بعد فوزها على موريتانيا

2024-01-29 / 20:27
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هبة بريس _ رياضة

تأهل منتخب الرأس الأخضر لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا للأمم (كوت ديفوار – 2023) عقب فوزه على نظيره الموريتاني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين، على أرضية ملعب فيلكس هوبوييه بوانيا بأبيدجان، برسم دور الـ16 للمنافسة.

وسجل هدف منتخب الرأس الأخضر اللاعب ريان مينديز (د 88 ض.ج).

وسيواجه منتخب الرأس الأخضر في الدور ربع النهائي من المسابقة، السبت المقبل، الفائز في المباراة التي ستجمع غدا الثلاثاء بين المنتخبين المغربي وجنوب الإفريقي.

ويتواصل برنامج منافسات النسخة الـ 34 من نهائيات كأس إفريقيا للأمم، اليوم الاثنين، بإجراء مباراة بين منتخبي السنغال وكوت ديفوار لحساب دور الـ 16..

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