شفشاون ..السلطات تهدم إقامة سكنية تقع بالملك البحري

2024-01-29 / 20:19
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هبة بريس - مكتب طنجة

قامت السلطات المحلية في إقليم شفشاون، بهدم إقامات سكنية تقع في الملك البحري.

وشملت عملية الهدم منازل وفيلات بالقرية الساحلية أعرقوب بجماعة بني بوزرة التابعة ترابية لاقليم شفشاون ، وذلك قصد اخلاء الواجهة الشاطئية لمشاريع مستقبلية، والكورنيشات.

وقد تم امهال أصحاب الاقامات السكنية 3 ايام كمهلة من أجل افراغها من المحتويات قبل أن يتم تسويتها بالأرض ، رغم ما أثاره القرار من غضب لدى السكان الذين طالهم قرار الهدم .

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