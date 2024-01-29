عموتة يقود المنتخب الأردني لدور ربع نهائي كأس آسيا

هبة بريس - وكالات

تأهل المنتخب الأردني لكرة القدم بقيادة الإطار المغربي الحسين عموتة لدور ربع نهائي كأس آسيا في كرة القدم بعد فوزه على نظيره العراقي ب 3-2 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين على أرضية معلب خليفة الدولي في الدور ثمن النهائي من النسخة الحالية من كأس آسيا 2023 المقامة في الدوحة.

وتقدم الأردن بواسطة يزن النعيمات (45+1)، لكن العراق رد بهدفين عبر سعد ناطق (68) وأيمن حسين (76).

وفي الوقت بدل الضائع سجل الاردن هدفين قاتلين عبر يزن العرب (90+5) ونزار الرشدان (90+7).

وهذه هي المرة الثالثة التي يبلغ فيها الاردن ربع النهائي بعد 2004 عندما خرج أمام اليابان بركلات الترجيح وعام 2011 عندما سقط امام اوزبكستان 1-2.

وسيلاقي في الدور المقبل طاجيكستان الذي تغلب على الإمارات في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأحد.

وكان المنتخب العراقي قد بلغ دور الـ16، بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات: على إندونيسيا بثلاثة أهداف لهدف، وعلى المنتخب الياباني بهدفين لهدف، وعلى منتخب فيتنام بثلاثة أهداف لهدفين .

وتأهل المنتخب المنتخب الأردني إلى الدور ال 16، من بين أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، وذلك عن المجموعة الخامسة، جامعا أربع نقاط من فوزه على المنتخب الماليزي بأربعة أهداف نظيفة، وتعادل مع المنتخب الكوري الجنوبي بهدفين لمثلهما، قبل أن يخسر في الجولة الأخيرة أمام نظيره البحريني بهدف دون رد، ليحل ثالثا في المجموعة التي تصدرها المنتخب البحريني بست نقاط، وجاء المنتخب الكوري الجنوبي ثانيا بخمس نقاط .

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