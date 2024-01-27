مصر تتوج بلقب بطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد على حساب الجزائر
هبة بريس - وكالات
توج منتخب مصر لكرة اليد بلقب كأس الأمم الأفريقية بالفوز على الجزائر 29 / 21 فى نهائى النسخة التى إختتمت بمصر بإستاد القاهرة و المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 ، ليخطف تذكرة الصعود للدورة الأولمبية .
وإنتهى الشوط الأول بنتيجة 17/10 لصالح الفراعنة فى مباراة شهدت تألق ، كريم هنداوى حارس المرمى و كلا من محمد سند و يحيى الدرع و أحمد هشام سيسة
ونجح منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور فى الإحتفاظ باللقب و التتويج بالنجمة الأفريقية التاسعة ، فضلا عن حسم تذكرة التأهل للأولمبياد .
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7 تعليقات
المؤامرة
مصر تتوج بلقب بطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد على حساب الجزائر
توج منتخب مصر لكرة اليد بلقب كأس الأمم الأفريقية بالفوز على الجزائر 29 / 21 فى نهائى النسخة التى إختتمت بمصر
ليخطف تذكرة الصعود للدورة الأولمبية
Saraha le3bo mzn yestahlo
Mebrouk 3lihom
هنبدأ لإخواننا المصريين بهذا التتويج من إخوانهم في المغرب ومزيدا من التألق إنشاء الله