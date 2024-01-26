أغنية بنت الليل لزينب أسامة تتصدر قائمة الأغاني الأكثر استماعا على “أنغامي”

2024-01-26 / 14:01
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هبة بريس - القسم الفني

 حققت اغنية “بنت الليل”، للفنانة  المغربية زينب أسامة نجاحا كبير خلال وقت وجيز على إطلاقها، حيث احتلت  المراتب الأولى في قائمة الأغاني الأكثر، استماعا على تطبيق انغامي.

 وأغنية بنت الليل،  هي من كلمات وألحان Jamoul وتوزيع Dj Bilal Africano  ومن اخراج المخرج الصيني Yahui Ma، في حين تم تصوير العمل على شكل فيديو كليب في الصين.

 وعن عملها الجديد بنت الليل،قالت الفنانة المغربية زينب أسامة ” أنها سلطت الضوء خلال هذه الأغنية على الفتاة التي تولد في الشارع، وتجد نفسها بدون عائلة تحتضنها أو مدرسة تعلمها، أو مجتمع يدمجهم ويعلمهم أبجديات الحياة”.

 وتابعت الفنانة زينب اسامة، “أن هذه الفتاة مع وصولها إلى سن المراهقة، تقع ضحية حب ينتج عنه حمل، مضيفة أن هذه الفتاة تبدأ في اتخاد قرارات إما بالاحتفاظ بالجنين وكيفية حمايته من المجتمع الذي تعيش فيه، أو الوصول إلى فكرة الانتحار.”

 وأضافت خريجة ستار أكاديمي قائلة، ” أن الغاية من هذا العمل الفني، هو إيصال رسالة إلى المجتمع وهي عدم القاء اللوم على هذه الفئة، مردفة أنه عوض لومهم ينبغي تأطيرهم وحمايتهم”.
 

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