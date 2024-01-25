بالأرقام.. حقينة سدود حوض أم الربيع ترتفع إلى 215 مليون متر مكعب

هبة بريس ـ الرباط

أفادت معطيات لوكالة الحوض المائي لأم الربيع بأن حقينة السدود الرئيسية، التي تديرها الوكالة، بلغت إلى حد الآن 215 مليون متر مكعب، أي بنسبة ملء تصل إلى 4,4 في المائة.

وحسب الوكالة، فيعتبر هذا المستوى أقل من ذلك المسجل في نفس التاريخ من السنة الماضية االذي كانت فيه الحقينة قد وصلت إلى 414 مليون متر مكعب (نحو 8.4 في المائة من نسبة الملء).

وبلغة الأرقام، فقد بلغت حقينة سد بن الويدان 63 مليون متر مكعب ونسبة ملء في حدود 5.2 في المائة، بينما إلى غاية 9 يناير من السنة الماضية، بلغت حقينته 138 مليون متر مكعب، أي بنسبة ملء 11.4 في المائة.

أما سد أحمد الحنصلي فتصل احتياطاته المائية إلى 35 مليون متر مكعب (نسبة ملء 5.2 في المائة) مقابل 12.9 في المائة في نفس التاريخ من السنة الماضية (86 مليون متر مكعب).

وبخصوص سد الحسن الأول، تصل نسبة ملئه إلى 17,7 في المائة (حقينة بـ42 مليون متر مكعب)، فيما تبلغ نسبة ملء سد مولاي يوسف 33.8 في المائة (48 مليون متر مكعب).

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