نبيلة عبيد تحتفل بذكرى ميلادها 79 على نغمات أغنية لسعد المجرد

2024-01-23 / 16:42
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نجلاء مزيان - هبة بريس

احتفلت النجمة المصرية نبيلة عبيد بذكرى ميلادها الـ79 رفقة صديقاتها و على أنغام أغنية “الحلق” لصاحبها النجم المغربي سعد لمجرد.

وظهرت النجمة المصرية رفقة صديقاتها المشاهير في مقطع فيديو يوثق احتفالهن ورقصهن على إيقاع “الحلق” ما أضفى على الحفل جواً من الحماس والفرح.

هذا وقد لاقى الفيديو تفاعل كبيرمن طرف الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة حيث تم تداوله على نطاق واسع.

وجدير بالذكر أن علاقة صداقة قوية تجمع النجم المغربي سعد لمجرد و النجمة المصرية القديرة نبيلة عبيد، حيث حرصا على الظهور في أكثر من مناسبة معا.

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