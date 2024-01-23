الجيش الاسرائيلي يعترف بمقتل 21 جنديا خلال يوم واحد في تفجير مبنيين بغزة
هبة بريس - وكالات
أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء مقتل 21 من جنوده وإصابة اخر بجروح خطيرة جنوب قطاع غزة .
وذكر ذات المصدر، أن الجنود كانوا في مبنى عندما انفجر، ولم يعد هناك أي جنود إسرائيليين محاصرين في الداخل، وتم تقديم العلاج للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات.
ووفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيئيل هاجاري، فقد تم إطلاق صاروخ آر بي جي على المبنى، ووقع انفجاران، ومن المرجح أن تكون المباني قد انفجرت بسبب وجود ألغام في المنطقة.
هذا ولا يزال الوضع قيد التحقيق. كما أعلن المتحدث عن إجمالي 21 ضحية بين الجنود والضباط وسيتم الإعلان عن أسمائهم على مدار اليوم.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
30 تعليقات
اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات اجعل لغزة ومجاهديها من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وكن لهم وليا ونصيرا ووكيلا ..
اللهم انصر اخواننا في فلسطين يا رب العالمين..
الحمد لله رب العالمين اللهم انصر اخواننا في فلسطين وفي كل مكان اللهم امين..
الله أكبر ولله الحمد اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في فلسطين يارب العالمين ..
اللهم زد وبارك اللهم نصرك الذي وعدت به عبادك المؤمنين ..
الله اكبر والحمد لله وما النصر الا من عند الله ..
آللهم انا استودعناك فلسطين أهلها وأرضها المغتصبة من الكيان .نصركم الله وثبتكم واواكم
وسدد خطاكم..
الله اكبر ولله الحمد نسال الله النصر لاخواننا في فلسطين يارب العالمين..
اللهم انصر الاسلام والمسلمين اجمعين في كل بقاع الارض يا ارحم الراحمين الله اكبر ولله الحمد..
لا نريد التطبيع مع إسرائيل قتلة الاطفال و النساء