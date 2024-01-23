الجيش الاسرائيلي يعترف بمقتل 21 جنديا خلال يوم واحد في تفجير مبنيين بغزة

هبة بريس - وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء مقتل 21 من جنوده وإصابة اخر بجروح خطيرة جنوب قطاع غزة .

وذكر ذات المصدر، أن الجنود كانوا في مبنى عندما انفجر، ولم يعد هناك أي جنود إسرائيليين محاصرين في الداخل، وتم تقديم العلاج للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

ووفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيئيل هاجاري، فقد تم إطلاق صاروخ آر بي جي على المبنى، ووقع انفجاران، ومن المرجح أن تكون المباني قد انفجرت بسبب وجود ألغام في المنطقة.

هذا ولا يزال الوضع قيد التحقيق. كما أعلن المتحدث عن إجمالي 21 ضحية بين الجنود والضباط وسيتم الإعلان عن أسمائهم على مدار اليوم.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp