وفاة المستشار الملكي السابق عباس الجراري

2024-01-20 / 22:47
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الرباط : هبة بريس

توفي يومه السبت عباس الجراري المستشار السابق للملك محمد السادس عن عمر ناهز 87 عاما.

وجدير بالذكر أن عباس الجراري ولد بالعاصمة الرباط، بتاريخ 15 فبراير 1937، وحصل على الإجازة في اللغة العربية وآدابها عام 1961، من جامعة القاهرة في مصر، ثم الماستر عام 1965، وبعدها الدكتوراه في الآداب عام 1969.

وعمل الجراري، كذلك، أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، وأيضا، كان عضوا باللجنة الإدارية، والمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، لأربع سنوات.

وفي إطار عمله الجامعي، شغل عباس الجراري، مهمة إدارة الدراسات الجامعية العليا لتكوين أطر التدريس بجامعة محمد الخامس بالرباط.

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