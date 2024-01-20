فرنسا.. السجن من 3 الى 12 شهرا ضد 3 أمنيين عنفوا شاب افريقي

هبة بريس - وكالات

أصدرت محكمة منطقة باريس حكما بالسجن مع وقف التنفيذ لمدد تتراوح بين 3 و12 شهرا على ثلاثة من رجال الشرطة، أدينوا باستخدام العنف أثناء توقيف شاب من أصول إفريقية عام 2017.

وأصيب الشاب تيو لوهاكا البالغ حاليا 29 عاما بجروح خطيرة في مؤخرته، الأمر الذي ترك آثارا دائمة.

وبعد أكثر من 9 ساعات من المداولات، أدين الشرطي مارك أنتوان كاستيلان بتسببه بجروح خطيرة للشاب عند ضربه بهراوة. وحكمت عليه محكمة الجنايات في سان سين دوني بالسجن 12 شهرا وحظر مزاولة المهنة على الطرق العامة لمدة 5 سنوات.

كما صدرت أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 3 أشهر ضد زميليه جيريمي دولين وتوني هوشار بتهمة العنف المتعمد.

وكان النائب العام قد طالب بعقوبات بالسجن مع وقف التنفيذ تتراوح بين 3 أشهر و3 سنوات. ولم تقبل المحكمة وصف “العنف المتعمد المؤدي إلى التشويه أو العجز الدائم”.

وقال محامي الطرف المدني أنتوان فاي، إنه “قرار ترضية نعتبره انتصارا.”

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