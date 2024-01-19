السنغال تتفوق على الكاميرون وتتأهل إلى ثمن نهائي الكان

هبة بريس _ رياضة

حجز منتخب السنغال، حامل اللقب، بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا “كوت ديفوار 2023″، بعدما فاز على الكاميرون (3-1)، مساء الجمعة 19 يناير على ملعب شارل كونان باني ياموسوكرو، برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

وسجّل مهاجم مرسيليا الفرنسيّ إسماعيلا سار (16) ومهاجم الشباب السعودي حبيبو محمدو ديالو (71) والقائد ساديو مانيه مهاجم النصر السعودي (90+5) أهداف السنغال، وللكاميرون جان شارل كاستيليتو (83)، في مباراة اتّسم شوطها الثاني بالنديّة الكبيرة بين الفريقين والإثارة خصوصاً خلال لحظاتها الأخيرة.

وبات لدى السنغال ست نقاط، أمام الكاميرون (نقطة واحدة)، وغينيا (نقطة) وغامبيا (بدون نقاط) اللذين سيلتقيان في وقت لاحق الجمعة على الملعب ذاته.

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