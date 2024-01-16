“وصفات طبية”بغرض الاتجار بالمخدرات تقود طبيبا وصيدلانية إلى الاعتقال

2024-01-16 / 20:52
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هبة بريس _ البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أنفا بولاية أمن الدار البيضاء، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف طبيب ومستخدمة في صيدلية، يشتبه في تورطهما في تقديم وصفات طبية وهمية بغرض استخدامها في الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأفاد مصدر أمني بأن مصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء كانت قد أوقفت أربعة مروجين للأقراص الطبية المخدرة، وبعد البحث معهم اتضح أنهم كانوا يحصلون على وصفات طبية وهمية يستغلونها في اقتناء الأقراص المخدرة وإعادة بيعها خارج نطاقها الطبي، بتواطؤ مع طبيب ومستخدمة في صيدلية.

وأشار إلى أن الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من توقيف الطبيب المشتبه فيه، الذي تبين أنه يعمل بعيادة خاصة، والذي كان يمنح لباقي المشتبه فيهم وصفات وهمية مع إرشادهم للموقوفة الثانية التي تشتغل في صيدلية، بغرض تمكينهم من الأقراص الطبية المخدرة المطلوبة.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش التي باشرتها الشرطة القضائية أسفرت عن حجز ما مجموعه 400 وصفة طبية وهمية، تتضمن مختلف أصناف الأقراص الطبية المخدرة، والتي تبين أنها مذيلة جميعها بتوقيع وخاتم الطبيب المشتبه فيه.

وقد تم، بحسب المصدر، إيداع كل من الطبيب والمستخدمة الصيدلانية تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تشخيص وتوقيف كل المتورطين الضالعين في هذا النشاط الإجرامي.

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