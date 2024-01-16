بسبب الجفاف.. الأراضي المزروعة لا تتعدى الآن 400 ألف هكتار من أصل 750 ألف هكتار

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن نسبة الأراضي المزروعة هذا العام شهدت انخفاضا كبيرا بسبب موجة الجفاف.

و أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في مداخلة له بمجلس النواب أن قلة التساقطات كانت لها تداعيات سلبية على الفلاحة والفلاحين، حيث أن المساحات الزراعية لا تتعدى الآن 400 ألف هكتار من أصل 750 ألف هكتار، أي بانخفاض 44 في المائة.

و أضاف الوزير صديقي أن معدل التساقطات، في الموسم الفلاحي الحالي، بلغ لحد الآن 77 ملم أي بتراجع يقدر بنحو 44 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية التي شهدت أيضا قلة في التساقطات.

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