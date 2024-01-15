“التحالف الصناعي العربي”..كيف يستفيد المغرب من هذا التكتل ؟

2024-01-15 / 19:04
0
هبة بريس _ القسم الاقتصادي

ينضم المغرب إلى “التحالف الصناعي التكاملي لتنمية اقتصادية مستدامة”، الذي يضم كلا من الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين، إذ يحقق العديد من الفوائد

الشراكة الصناعية التكاملية تهدف لتنمية اقتصادية مستدامة، في العاصمة أبو ظبي في شهر مايو 2022، التي تمثل إطارا للتعاون والتكامل بين دول المنطقة.

وتهدف تلك الشراكة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقوية الاستجابة للتحديات المشتركة والأزمات العالمية وتوسيع الاعتماد على الذات.

رئيس المركز المغربي للمركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري ،قال إن الدول الأعضاء في التحالف يجمعها المجال الصناعي، خاصة في مجال صناعة السيارات، وخاصة الكهربائية منها، إضافة إلى مجال الطاقات المتجددة.

ويضيف ساري ” أن العالم يتجه إلى الاعتماد بشكل أكبر على السيارات الكهربائية خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي يعزز مجال صناعة السيارات الكهربائية خلال الفترة المقبلة.”

وشدد على أن مجال الطاقات المتجددة باتت تحتل الأولوية لدى جميع الدول، الأمر الذي يمثل أهمية بالنسبة للدول العربية وخاصة أعضاء التحالف، الذي يمكنهم تعزيز المجال والتعاون الكبير بينهم البعض في هذا الإطار، بما يحقق الاستفادة المتبادلة، بالإضافة إلى زيادة التبادلات التجارية، وتعزيز التعاون الصناعي. _ يقول لسبوتتيك_

وتعمل كل من مصر والمغرب على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة لسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of “التبعية الاقتصادية”..المغرب يسعى إلى تحقيق تكامل اقتصادي عربي

“التبعية الاقتصادية”..المغرب يسعى إلى تحقيق تكامل اقتصادي عربي

2024-01-15 / 19:29
Photo of سياقة دراجة نارية بطريقة استعراضية خطيرة تقود قاصرا للاعتقال بطنجة

سياقة دراجة نارية بطريقة استعراضية خطيرة تقود قاصرا للاعتقال…

2024-01-15 / 18:32
Photo of آيت الطالب: وزارة الصحة تشرف على 140 ألف مراقبة صحية للمحلات الغذائية

آيت الطالب: وزارة الصحة تشرف على 140 ألف مراقبة…

2024-01-15 / 18:22
Photo of وزير الفلاحة: وتيرة الجفاف ارتفعت من 6 الى 30%

وزير الفلاحة: وتيرة الجفاف ارتفعت من 6 الى 30%

2024-01-15 / 17:53
Photo of فوضى السير والجولان بسطات.. الأمن يُسجل المخالفات بقلب الأحياء السكنية

فوضى السير والجولان بسطات.. الأمن يُسجل المخالفات بقلب الأحياء…

2024-01-15 / 17:35
Photo of السكوري: “عدد من الطلبة جاو للتكوين المهني حيت ملقاوش الخدمة بالجامعة”

السكوري: “عدد من الطلبة جاو للتكوين المهني حيت ملقاوش…

2024-01-15 / 17:02
Photo of البحرية الملكية تنقذ 59 مرشحا للهجرة السرية بسواحل الداخلة

البحرية الملكية تنقذ 59 مرشحا للهجرة السرية بسواحل الداخلة

2024-01-15 / 16:38
Photo of تسجيل أدنى معدل اعتقال احتياطي في المغرب خلال سنة 2023

تسجيل أدنى معدل اعتقال احتياطي في المغرب خلال سنة…

2024-01-15 / 16:24
Photo of في زمن شح المياه.. نُفوق بغل بسد الدورات يُعمق المعاناة بسطات

في زمن شح المياه.. نُفوق بغل بسد الدورات يُعمق…

2024-01-15 / 15:52
Photo of الخميسات: علاقات جنسية شاذة مع “حيوان” تورط ابن مسؤول وفتيات

الخميسات: علاقات جنسية شاذة مع “حيوان” تورط ابن مسؤول…

2024-01-15 / 15:19

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق