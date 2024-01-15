القا.تل الصامت ينهي حياة شقيقتين بسلا الجديدة

2024-01-15 / 09:18
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هبة بريس - الرباط

اهتزت مدينة سلا الجديدة، على وقع مصرع شابتين شقيقتين داخل شقتهما إثر تسرب الغاز من سخان مائي.

وحسب شهود عيان، فقد عثرت عناصر المصالح المحلية، على الشابتين جثتين هامدتين، داخل شقتهما، اثر تسرب الغاز خلال استخدامهما للسخان المائي.

ونقلت المصالح المعنية، جثتي الهالكتين اللتين تستأجران الشقة المذكورة وتقطنان بها معا، قد إخضاعها للتشريح، كما فتح تحقيق للكشف عن ظروف وتفاصيل الوفاة.

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