وفاة والد الفنان الشعبي عبد الله الداودي

نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلن نجم الأغنية الشعبية عبد الله الداودي قبل قليل،عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام عن وفاة والده.

ونشر الفنان الشعبي عبد الداودي عبر ذات المنصة صورة تجمعه بوالده من قلب المستشفى، مرفوقة بتعليق جاء فيه “والدي في ذمة الله”.

وفور إعلانه خبر الوفاة، تهاطلت عليها تعاليق التعازي و المواساة من طرف أصدقائه المشاهير وكذا متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي.

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