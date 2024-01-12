بالفيديو: سلطات البيضاء تهدم بيوتا عشوائية بضريح سيدي عبد الرحمان

هبة بريس - البيضاء

شرعت السلطات المحلية، صباح يومه الجمعة، في عملية هدم مجموعة من المنازل المجاورة لضريح سيدي عبد الرحمان بمنطقة عين الدياب بمدينة الدار البيضاء.

وعاينت هبة بريس، اقدام جرافات السلطات المحلية، على هدم المنازل العشوائية المتواجدة بالمكان، والتي كانت أغلبها تستغل من طرف المشعوذين والعرافات.

هذا ويشار الى أن والي جهة الدار البيضاء سطات، قاد منذ تنصيبه حملة واسعة لتحرير الملك العمومي ولمحاربة السكن العشوائي بالمدينة.

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