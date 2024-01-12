محكمة العدل الدولية تستمع لإسرائيل بشأن اتهامات “الإ.بادة” في غزة

2024-01-12 / 11:15
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هبة بريس - وكالات

قال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية في افتتاح اليوم الثاني من جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة هي عمل من أعمال الدفاع عن النفس ضدحماس و”المنظمات الإرهابية الأخرى”.

ونقلت رويترز عن المستشار تال بيكر إن جنوب أفريقيا قدمت يوم الخميس “قصة مشوهة بشكل صارخ” عندما اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة في اليوم الأول من جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها أمام محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف بيكر “إذا كانت هناك أعمال إبادة جماعية، فقد ارتكبت ضد إسرائيل”.

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