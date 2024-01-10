Nabila Mounib, Secretary-general of Morocco's Unified Socialist Party (PSU), looks on during an event on September 22, 2016, in the capital Rabat. / AFP PHOTO / STRINGER

منيب: الله يكون في عون الرجل.. والمرأة خاصها تعاون ماشي فضلٌ منها

2024-01-10 / 16:21
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محمد منفلوطي_هبة بريس

قالت النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، إن الأسر المغربية تعيش وضعا اقتصاديا لايطاق مع غلاء المعيشة، وأن الثقافة العربية المغربية البائدة تُحمل الرجل ما لايُطيق، وهي ” لبغات تعاون بحال راه فضل منها”، هذا الزمن قد ولى، وجاء زمن جديد يحثم على الجميع وضع اليد في اليد لمجابهة مشاق الحياة.

وأضافت منيب في مقطع فيديو نشرته على صفحتها بالقول: ” الله يكون في عون هذا الرجل، ها الضو، ها الما، ها مصاريف المدرسة، القلب ديالو كيبغي يسكت ملي كيسمع جبد الفلوس…وكيسمع مراتو تقول ليه نوض شوف سيادك اشنو دارو…”.

وطالبت منيب من الحكومة أن تعي بالظروف الاجتماعية ديال المغاربة، راه كلشي أصبح غالي، وعلينا جميعا أن نأخذ بيد الرجل في مواجهة المصاريف المعيشة، وأن الدولة الاجتماعية ديال بصح، هي لي خاص يكون فيها التعليم فابور، والصحة فابور…

وشددت منيب على أن الضغط اليوم أصبح كبير على الرجل والمرأة المغربية أظهرت تفهما في هذا الباب، وهي ليست مرأة الأمس، لاسيما وأن الثقافة العربية البائدة ظلت تُحمل الرجل ما لايطيق، وبالتالي من شأن هذا الوضع أن يساهم في التفكك الأسري والرفع من نسبة الطلاق.

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