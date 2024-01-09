بطائرة مسيرة.. إسرائيل تعلن قتل قائد “الوحدة الجوية” لحزب الله

2024-01-09 / 21:39
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هبة بريس _ وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه قتل قائد منطقة جنوب لبنان في الوحدة الجوية لحزب الله، متهما إياه بأنه قاد عشرات العمليات ضد الدولة العبرية.

وذكر الجيش في بيان نشره المتحدث باسمه، أفيخاي أدرعي، على منصة أكس، أنه قام بتصفية قائد منطقة جنوب لبنان في الوحدة الجوية لحزب الله، علي حسين برجي، من خلال طائرة مسيرة”.

وقال الجيش إن برجي “قاد عشرات العمليات التي استخدمت خلالها طائرات مسيرة تفجيرية وأخرى لجمع المعلومات ضد إسرائيل وقوات جيش الدفاع بما فيها الهجوم على قاعدة القيادة الشمالية، في وقت سابق الثلاثاء”.

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