زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب ولاية ملاطية التركية

2024-01-08 / 23:16
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هبة بريس _ وكالات

ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر ولاية ملاطية جنوب شرق تركيا يوم الاثنين، وفق رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد

وأوضحت “آفاد” في بيان لها أن هزة أرضية وقعت عند الساعة 16:19 بالتوقيت المحلي ( غرينيتش +3)، وكان مركزها قضاء بوتورغا.

وأشار البيان إلى أن قوة الزلزال بلغت 4.4 درجات على مقياس ريختر، ووقع على عمق 9.6 كيلو مترات.

من جهته، صرح وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا بأن فرق “آفاد” والسلطات المعنية بدأت بأعمال مسح الأضرار الميدانية الناجمة عن الزلزال.

وأكد في تدوينة على منصة “إكس” عدم تسجيل أية تطورات سلبية حتى الآن، متمنيا السلامة للمواطنين الذين شعروا بالزلزال.

يذكر أنه فجر الاثنين 6 شباط 2023، ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا خلف عشرات آلاف القتلى والجرحى، وأطلق على الحادثة تسمية “كارثة القرن”، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر

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