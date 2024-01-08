الرئاسة الفرنسية : استقالة رئيسة الوزراء إليزابيت بورن

2024-01-08 / 18:53
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الاثنين استقالة رئيسة الوزراء إليزابيت بورن.

يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إعطاء زخم جديد لولايته الثانية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي ودورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف.

وأثار ماكرون تكهنات حول إجراء تعديل حكومي في ديسمبر كانون الأول من خلال الوعد بمبادرة سياسية جديدة، بعد أن شهد عام 2023 أزمات سياسية ناجمة عن إصلاحات مثيرة للجدل لنظام التقاعد وقوانين الهجرة.

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‫9 تعليقات

  3. هذه الوزيرة لديها مبادئ وقيم قوية مبنية علي أسس سليمة واعية لهذا تستطيع تسير مهامها مع ماكرون

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