سبتة.. 5 مهاجرين “فلسطينيين” يتسللون الى المدينة المحتلة سباحة

2024-01-08 / 17:27
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هبة بريس - مكتب طنجة

تمكن 5 مهاجرين غير شرعيين من التسلل سباحة الى مدينة سبتة المحتلة وفق ماكشفت عنه الصحافة المحلية .

وأضافت المصادر ذاتها أن خمسة مهاجرين تتراوح أعمارهم بين 19 و20 سنة صرحوا أنهم يحملون الجنسية الفلسطينية و تمكنوا من الوصول إلى سباحة الى مدينة سبتة المحتلة حيث تم توقيفهم من طرف الحرس البحري الاسباني .

وقد تم نقل الموقوفين إلى مركز الإيواء الخاص بالمهاجرين غير النظاميين في انتظار اتخاذ القرارات المناسبة في حقهم من طرف السلطات الإسبانية

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