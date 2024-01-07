تسليم سيارات إسعاف وحافلات للنقل المدرسي لفائدة جماعات قروية بإقليم الصويرة

هبة بريس - و م ع

نُظم، مؤخرا بعمالة إقليم الصويرة، حفل تسليم ست سيارات إسعاف وتسع حافلات للنقل المدرسي، تم اقتناؤها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة المنصرمة.

وتم خلال هذا الحفل، الذي جرى بحضور عامل الإقليم، عادل المالكي، تسليم خمس سيارات إسعاف لفائدة الجماعات القروية “مرامر”، و”سيدي علي الكيراتي”، و”تافضنا”، و”إيمي نتليت”، و”تاكوشت”، في حين خصصت سيارة الإسعاف السادسة لإحدى دور الأمومة على مستوى الإقليم.

وفي ما يتعلق بحافلات النقل المدرسي فقد تم تسليمها للجماعات القروية “تمنار”، و”آيت سعيد”، و”المزيلات، سيدي عبد الجليل”، و”زاوية سيدي حميدة”، و”سيدي كاوكي”، و”سيدي أحمد أو حماد”، و”زاويت”، و”تهلوانت”.

وتعكس هذه المبادرات، التي لاقت استحسانا كبيرا لدى الفئات المستفيدة، الالتزام المتواصل والمساهمة التي لا محيد عنها للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تحسين المؤشرات والخدمات الاجتماعية على صعيد هذا الجزء من التراب الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن ما مجموعه 221 مشروعا، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 146 مليون درهم، تم اختيارها من قبل اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالصويرة، في إطار مختلف برامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2023.

وتتوزع هاته المشاريع بين برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية (13 مشروعا، 68,27 مليون درهم)، وبرنامج دعم الأشخاص في وضعية هشاشة (28 مشروعا، 17,77 مليون درهم)، وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب (67 مشروعا، 16,93 مليون درهم)، فضلا عن برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة (113 مشروعا، 42,98 مليون درهم).

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