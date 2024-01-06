“الباطرونا” تختار 100 رجل أعمال مغربي في بعثة اسثتمارية للسعودية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

ينظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بعثة اقتصادية إلى الرياض، بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، وذلك يومي 21 و22 يناير الجاري.

وأفاد بلاغ للاتحاد العام لمقاولات المغرب بأن هذه البعثة الاقتصادية، التي سيشارك فيها نحو 100 من رجال الأعمال والمقاولين المغاربة، تهدف إلى استكشاف فرص الاستثمار بين الشركات المغربية والسعودية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الفلاحة والصناعة والمالية والطاقات المتجددة والعقارات والبناء والخدمات والصحة والتكنولوجيا.

ويتضمن البرنامج عقد منتدى اقتصادي سعودي-مغربي، سيتم خلاله تقديم مناخي الأعمال بالمغرب والمملكة العربية السعودية إضافة إلى جلسة حول فرص الاستثمار المتاحة، وكذا اجتماع مجلس الأعمال السعودي المغربي المشترك، وجلسات قطاعية، فضلا عن اجتماعات ثنائية (بي تو بي) وزيارات ميدانية.

كما سيجري رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مباحثات مع رئيس اتحاد الغرف السعودية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp