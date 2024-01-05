الممثلة منى زكي تجر “يوتيوبر” طعنها في شرفها الى السجن

2024-01-05 / 12:18
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هبة بريس - متابعة

كشفت المحكمة الاقتصادية في مصر حيثيات حكمها بمعاقبة “يوتيوبر” شهير بالحبس، بسبب سب وقذف الفنانة منى زكي.

وتقدم محامي منى زكي، ببلاغ طالب فيه بمحاسبة اليوتيوبر أحمد وجيه، مؤكداً أنه تعرض للفنانة وأساء إليها عبر فيديو بثه على موقع يوتيوب.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بعد الإطلاع على الأوراق ثبت قيام اليوتيوبر بسب وقذف مني زكي، حيث أذاع مقطعاً مرئياً عبر قناته، المسماة أحمد وجيه، بموقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، مسنداً إليها أموراً لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها وعبارات شكلت طعناً في عرضها وشرفها.

وذكرت الحيثيات “أن المتهم تعمد مضايقة المجني عليها، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وكان واضحاً من تفريغ النيابة العامة المقطع المرئي المقدم من الفنانة احتواؤه على عبارات سب وقذف، وعبارات تسيء إلى سمعة مني زكي والتشهير بها والطعن بشرفها وكذا الإساءة إلى الوسط الفني”.

وذكرت المحكمة أنه وبتتبع القناة التي يمتلكها اليوتيوبر تبين أنها مرتبطة برقم الهاتف المحمول الخاص به لذا تثبت إدانته والحكم بحبسه شهرا وتغريمه 20 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه.

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