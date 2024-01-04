الاتحاد الإفريقي يدخل على خط أزمة إثيوبيا والصومال.. ويدعو “للتهدئة والتفاوض”

هبة بريس _ وكالات

انضم الاتحاد الأفريقي، الخميس، للولايات المتحدة، في الدعوة للتهدئة عقب تصاعد التوتر على خلفية اتفاق مثير للجدل بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال “صوماليلاند” الانفصالية.

وتعهدت الصومال بالدفاع عن وحدة أراضيها عقب الاتفاق الموقع، الإثنين، والذي اعتبرته “عدوانا واعتداء صارخا” على سيادتها، من قبل إثيوبيا المجاورة.

وتمنح مذكرة التفاهم إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، منفذا على البحر الأحمر عبر أرض الصومال.

وأصدر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، بيانًا دعا فيه إلى “الهدوء والاحترام المتبادل لخفض منسوب التوتر المتصاعد” بين إثيوبيا والصومال. كما دعا البلدين للانخراط في عملية تفاوض “من دون تأخير” لتسوية خلافاتهما.

وحض فكي الجانبين على “الامتناع عن أي سلوك يمكن أن يؤدي بشكل غير مقصود إلى تدهور العلاقات الجيدة بين الدولتين الجارتين في شرق إفريقيا”.

وشدد على “ضرورة احترام وحدة وسيادة الأراضي والسيادة الكاملة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي”، وفق البيان

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