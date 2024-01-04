الاتحاد الإفريقي يدخل على خط أزمة إثيوبيا والصومال.. ويدعو “للتهدئة والتفاوض”

2024-01-04 / 20:27
0
هبة بريس _ وكالات

انضم الاتحاد الأفريقي، الخميس، للولايات المتحدة، في الدعوة للتهدئة عقب تصاعد التوتر على خلفية اتفاق مثير للجدل بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال “صوماليلاند” الانفصالية.

وتعهدت الصومال بالدفاع عن وحدة أراضيها عقب الاتفاق الموقع، الإثنين، والذي اعتبرته “عدوانا واعتداء صارخا” على سيادتها، من قبل إثيوبيا المجاورة.

وتمنح مذكرة التفاهم إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، منفذا على البحر الأحمر عبر أرض الصومال.

وأصدر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، بيانًا دعا فيه إلى “الهدوء والاحترام المتبادل لخفض منسوب التوتر المتصاعد” بين إثيوبيا والصومال. كما دعا البلدين للانخراط في عملية تفاوض “من دون تأخير” لتسوية خلافاتهما.

وحض فكي الجانبين على “الامتناع عن أي سلوك يمكن أن يؤدي بشكل غير مقصود إلى تدهور العلاقات الجيدة بين الدولتين الجارتين في شرق إفريقيا”.

وشدد على “ضرورة احترام وحدة وسيادة الأراضي والسيادة الكاملة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي”، وفق البيان

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of إسبانيا.. إضراب يعطل 400 رحلة جوية

إسبانيا.. إضراب يعطل 400 رحلة جوية

2024-01-04 / 21:07
Photo of داعش” يتبنى هجوم كرمان الإرهابي في إيران

داعش” يتبنى هجوم كرمان الإرهابي في إيران

2024-01-04 / 20:19

ضحايا بإطلاق نار في مدرسة ثانوية في ولاية آيوا…

2024-01-04 / 19:18
Photo of دعما لفلسطين.. نشطاء يلقون بالطلاء الأحمر على سيارة بلينكن

دعما لفلسطين.. نشطاء يلقون بالطلاء الأحمر على سيارة بلينكن

2024-01-04 / 19:09
Photo of بوتين يعرض الجنسية الروسية على المقاتلين الأجانب في صفوف الجيش

بوتين يعرض الجنسية الروسية على المقاتلين الأجانب في صفوف…

2024-01-04 / 18:39
Photo of لبنان.. الآلاف يشيّعون العاروري ورفيقيه في العاصمة بيروت

لبنان.. الآلاف يشيّعون العاروري ورفيقيه في العاصمة بيروت

2024-01-04 / 17:00
Photo of الثلوج تحاصر مئات السائقين في السويد والدنمارك

الثلوج تحاصر مئات السائقين في السويد والدنمارك

2024-01-04 / 15:17
Photo of تونس.. السلطات توقف صحفيا بـ”الجزيرة” وتحجز حاسوبه وهواتف عائلته

تونس.. السلطات توقف صحفيا بـ”الجزيرة” وتحجز حاسوبه وهواتف عائلته

2024-01-04 / 14:33
Photo of أمير الكويت يعين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا للوزراء

أمير الكويت يعين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا…

2024-01-04 / 11:52
Photo of أمريكا.. مجهول يطلق النار على إمام مسجد ويرديه قت.يلا

أمريكا.. مجهول يطلق النار على إمام مسجد ويرديه قت.يلا

2024-01-04 / 09:32

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق