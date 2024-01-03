“بعد توعده اليهود”..القضاء الفرنسي يقضي بالسجن في حق اللاعب الجزائري عطال

2024-01-03 / 16:15
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هبة بريس - متابعة

حكم على لاعب منتخب الجزائر لكرة القدم ونادي نيس الفرنسي يوسف عطال بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ لنشره مقطع فيديو يدعو الى “يوم أسود لليهود”، وذلك على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

كما فرضت المحكمة الجنائية في نيس على عطال غرامة مالية قدرها 45 ألف يورو في التهمة الموجهة إليه بالتحريض على الكراهية على أساس الدين، مع إجباره على نشر الإدانة الصادرة بحقه على نفقته الخاصة في صحيفتي “نيس ماتان” و”لوموند”.

وقال ابن الـ27 عاماً خلال مثوله الشهر الماضي أمام المحكمة الجنائية في نيس “اعتقدت أنه (الفيديو) يتضمن رسالة سلام الى الأشخاص الذين يعانون في هذه الحرب”، مضيفاً أنه “قمت بمشاركة هذا الفيديو من دون مشاهدته حتى النهاية”.

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تعليق واحد

  1. ان مجرد نقل ما جاء في الحكم على هذا اللاعب العربي يمثل مساهمة لحملة الدعاية للكيان الصهيوني المغتصب!!
    هناك وزراء و صحفيين صهاينة نادوا بابادة سكان غزة على الهواء!!
    هناك فرنسيين مزدوجي الجنسية يغتالون الاطفال في غزة فهل ستحاكمهم فرنسا الشعارات؟!!
    فرنسا اصبح همها ملاحقة اي شئ له علاقة بالاسلام تحت مسميات خدمة للصهاينة و كارهي المسلمين!!

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