الناظور .. مصرع 4 شبان أثناء محاولتهم دخول مليلية المحتلة

هبة بريس - وجدة

لقي 4 شبان في مقتبل العمر، مصرعهم بعد سقوطهم من جرف بمنطقة ماريواري، أثناء محاولتهم الدخول الى مليلية المحتلة بحرا في الساعات المتأخرة من ليلة الأحد 31 دجنبر 2023.

وأكد مصدر مطلع، أن أعمار الهالكين تتراوح ما بين 20 سنة و25 سنة و ينحدرون من مدينة سطات .

وتم إيداع الجثامين بمستودع الأموات بالمستشفى الحسني بالناظور، بعد ان تم العثور عليهم من طرف الدرك الملكي و القوات المساعدة في دورية تفتيشية.

وهذا، فتحت المصالح المختصة تحقيقا في الحادث بأمر من النيابة العامة لمعرفة الحيثيات والملابسات.

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