صناعة السيارات
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صادرات قطاع السيارات تجاوزت 130 مليار درهم

2024-01-01 / 19:07
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هبة بريس _ الرباط

أفاد مكتب الصرف بأن قيمة صادرات قطاع السيارات بلغت أزيد من 130,64 مليار درهم عند متم نونبر 2023، مسجلة ارتفاعا بنسبة 30,2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى لارتفاع مبيعات فرع التصنيع (زائد 12,64 مليار درهم)، والأسلاك الكهربائية (زائد 10,42 مليار درهم)، والأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد (زائد 2,19 مليار درهم). وأورد المصدر ذاته أن مبيعات قطاع الإلكترونيات والكهرباء ارتفعت بنسبة 27,3 في المئة لتصل إلى 21,3 مليار درهم عند متم نونبر 2023.

من جهة أخرى، ارتفعت صادرات قطاع النسيج والجلد بنسبة 5,7 في المئة، نتيجة لارتفاع مبيعات الملابس الجاهزة (زائد 7,4 في المئة) والملابس المنسوجة (زائد 5,9 في المئة)، في حين انخفضت مبيعات الأحذية بنسبة 4,6 في المئة. وبالموازاة مع ذلك، سجلت صادرات قطاع الطيران شبه استقرار عند حوالي 19,64 مليار درهم متم نونبر 2023.

وبالنسبة لمبيعات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية، فقد سجلت انخفاضا طفيفا، على إثر تراجع مبيعات كل من الصناعة الغذائية (ناقص 0,8 في المئة) والفلاحة والحراجة والصيد (ناقص 0,7 في المئة). وتراجعت صادرات المعادن الأخرى بنسبة 1,7 في المئة، بحيث بلغت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته 67,22 مليار درهم عند متم نونبر 2023 مقابل 108,39 مليار درهم متم نونبر 2022.

وهم هذا الانخفاض مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (ناقص 35,3 في المئة) والحمض الفوسفوري (ناقص 44,2 في المئة) والفوسفاط (ناقص 43,6 في المئة

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