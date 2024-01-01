محكمة البيضاء تدين “نعيمة الجوك” بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية

2024-01-01 / 16:42
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هبة بريس - البيضاء

قضت المحكمة الابتدائية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء، بالحبس الموقوف التنفيذ والغرامة المالية في حق اليوتوبر المعروفة بـ”نعيمة الجوك”.

وأدانت المحكمة، المدعوة “نعيمة س” المعروفة ب”نعيمة الجوك”، بالحبس سنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 الف درهم.

وتابعت المحكمة، “نعيمة الجوك”، بتهم تتعلق ببإهانة هيئة منظمة قانونا والسب والشتم في حق موظفين عموميين أثناء مزاولة عملهم والقيام بوسيلة الكترونية بث وتوزيع إدعاءات وقائع كاذبة قصد التشهير بالأشخاص..”

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