إيمان الشميطي لوالدتها الراحلة: “توحشتك بزاف و الحالة ماهي حالة”

2024-01-01 / 16:07
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نجلاء مزيان: هبة بريس

وجهت خريجة برنامج الهواة “أرب كوت تالنت” إيمان الشميطي، رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع انستقرام.

ونشرت الفنانة المغربية صورة عبر خاصية القصص القصيرة،أرفقتها بتعليق “صوتك وصورتك أماما مازال في كل مكان.. توحشتك بزاف.. والحالة ما هي حالة.. الله يرحمك ويزيد يصبرني”.

ومن جانب آخر، تستعد إيمان الشميطي لطرح جديدها الفني “كذابين” خلال الأيام القليلة القادمة.

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