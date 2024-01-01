بعيدا عن الأضواء.. سيمو سدراتي يحتفل بليلة زفافه

نجلاء مزيان - هبة بريس

حرص الفنان المغربي محمد السدراتي المشهور ب “سيمو” على الاحتفال بليلة زفافه بعيدا عن الأضواء.

وشهد حفل الزفاف الذي منع فيه تصوير الأجواء، حضور العديد من الفنانين و المشاهير بمنصات التواصل الاجتماعي، أبرزهم غيتة الكزولي، أسامة رمزي، غيتة بن حيون، مريم القدميري…

وجدير بالذكر أن الفنان المغربي، أعلن في يونيو الماضي عم دخوله القفص الذهبي و ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

ونشر سدراتي صورة تجمعه بشريكة حياته معلقا عليها :”راه ماشي شي غي حفلة، وباقي إن شاء الله العرس و شكرا لأي واحد بارك لينا و فرح بینا ومتخافوش عليا راني زوج صالح و الدليل فالتصويرة الثانية”.

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