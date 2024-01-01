بعد 20 مذكرة بحث وطنية.. درك زايو يطيح بأكبر نصّاب

هبة بريس - الرباط

علمت هبة بريس من مصادرها، أن وحدات الدرك الملكي بمركز ب” زايو”، وفي إطار حملاتها الأمنية التمشيطية لتأمين ليلة رأس السنة، تمكنت منو القاء القبض على شخص مبحوت عنه وطنيا من الدرك والشرطة من أجل النصب والاحتيال بموجب 20 مذكرة بحث بقرية اركمان، كما مكنت الأبحاث أيضا من توقيف شخصين يقومان ببيع الكحول بدون ترخيص وحجز كميات هامة من المشروبات الكحولية.

وبتنسيق مع النيابة المختصة، تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية فيما البحث و التحريات لا تزال متواصلة من طرف المركز الترابي السالف الذكر حول مروجين آخرين محتملين.

وأضافت ذات،أن العملية التي تأتي في سياق الحملات التمشيطية التي تقوم بها المصالح الأمنية لتجفيف منابع الجريمة بشتى أنواعها، جاءت بناءا على معلومات دقيقة توصلت بها العناصر المذكورة، حيث تم وضع كمين محكم تم من خلاله الموقوفين لعرضهم على أنظار العدالة.

هذا وقامت دوريات الدرك الملكي بزايو خلال هذه الليلة من تثبيت العديد من نقاط المراقبة والتفتيش بمعظم المحاور الطرقية، كما عملت على تدبير دوريات جابت القرى والمداشر بهدف خلق الطمأنينة واستثباب الأمن بين المواطنين.

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