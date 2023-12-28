عاصفة “غيريت” تدمر منازل وتقطع الكهرباء بالمملكة المتحدة

2023-12-28 / 17:00
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هبة بريس - وكالات

وصلت يوم الخميس العاصفة “غيريت” للمملكة المتحدة، مصحوبة برياح عاتية وثلج كثيف لتدمر منازل وتعطل قطارات وتقطع الكهرباء عن آلاف السكان، في أنحاء اسكتلندا وأجزاء من شمال إنجلترا.

وعمل فنيون وسط سرعة رياح تبلغ 80 ميلا في الساعة في بعض المناطق الساحلية باسكتلندا أثناء محاولتهم إعادة الكهرباء إلى منازل وشركات انقطعت عنها عندما سقطت فروع الأشجار على خطوط الطاقة.

بعد ذلك عادت الكهرباء لأكثر من 31 ألف منزل، لكنها لا تزال مقطوعة عن حوالي 14 ألف منزل صباح الخميس.

كما تسببت “غيريت” أيضا في تعطيل خدمة القطارات على نطاق واسع في جميع أنحاء اسكتلندا، حيث تم تعليق حركة السفر على بعض الخطوط حتى يتمكن المسؤولون من إجراء فحص كامل لشبكة السكك الحديدية.

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