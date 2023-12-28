تمثال لشاكيرا في مدينة بارانكيا مسقط رأسها في كولومبيا
القسم الفني: هبة بريس
بوسط مائل تجسيداً لحركة الورك الشهيرة، أضحى للنجمة الكولومبية شاكيرا تمثال، تم تدشينه يوم الثلاثاء في مسقط رأسها بمدينة بارانكيا في كولومبيا.
ويبرز التمثال الذي يبلغ طوله 6.5 أمتار والمصنوع من البرونز والألمنيوم، شاكيرا وهي تؤدي إحدى حركات الرقص المميزة لها.
وحُفرت على قاعدة التمثال الذي تم الكشف عنه في حفلة عامة على ضفاف نهر ماغدالينا في بارانكيا بحضور والدي المغنية وليام مبارك ونيديا ريبول، عبارة “وركان لا يكذبان، موهبة لا تضاهى، صوت يمس الجماهير”…
وكتبت شاكيرا على منصة إكس “شكراً للنحات ينو ماركيس وطلاب مدرسة الفنون بالمنطقة على هذا التجسيد للموهبة الفنية الهائلة لشعب بلدي”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تعليق واحد
” كولومبيا جوهرة في داخل الأرنب الخزافي ” أي زمان أي مكان” أود أن أقول إن شاكيرا لديها أحد أكثر الأصوات شهرة في تاريخ الموسيقى الحديث. يمكنك معرفة ذلك لأن الجميع يتعرفون على أغنية شاكيرا حتى الأشخاص الذين ليسوا معجبين بها .. 1 ـ نشهد دائماً في عوصم و مدن و بلدات أمريكا اللاتنية إزدهار و إنتشار عالمي الفن و الأدب … الناس، كالخبز و الزهور، و الأشياء الجميلة، فالشعر في كولومبيا ثراه دائماً في حالة العربي، و هذا يتأتى من جمال الشعر الكولومبي، و إرتباطه بالحياة و الطبيعة … تشبه كاميرا فنان، تشبه عالم السينما الذي يدقق و يمحّص في الأشياء الصغيرة .. الحياة البرية في كولوبيا عالم مجهول مخفي عن دي قبل تم في منطقة الأمازون، أبراج ما قبل الثاريخ، و تقسم هذه المنطقة البرية الممتدة على خط الإستواء، من خلال سلسلة جبال الأنديز، و نهري الأمازون و الأورينوكو. و تتميز كولومبيا بالمناظر الطبيعية المختلفة الشلالات و الجدوال العميقة تمتد و هي محاطة بالأنهار و الغابات النابضة بالحياة … 2 ـ أصبحت شاكيرا، نجمة البوب الكولومبية، وحصلت ثلاث مرات غرامي الموسيقى اللاتينية” وقالت شاكيرا في بيان، “عندما كنت في الثامنة من عمري، قبل أن أمارس الغناء بفترة طويلة، كنت أكتب لأجد معنى للعالم”. وأضافت، “كل أغنية تعكس ما كنت عليه وقت كتابتها، لكن بمجرد أن تخرج الأغنية إلى العالم، فهي لا تكون ملكا لي وحدي بل لكل من يقدرونها… ” كلمات أغنية: “أي زمان أي مكان” .. من المفترض أن نكون معًا .. سأكون هناك وستكون قريبًا .. وهذه هي الصفقة يا عزيزي .. علاوة على ذلك، أدناه .. لن تضطر أبدًا إلى التساؤل .. يمكننا دائما اللعب عن طريق الأذن .. لكن هذه هي الصفقة يا عزيزي .. بالحروف: “أي زمان أي مكان” من المفترض أن نكون معًا .. سأكون هناك وستكون قريبًا .. وهذه هي الصفقة يا عزيزي .. علاوة على ذلك، أدناه .. لن تضطر أبدًا إلى التساؤل .. يمكننا دائما اللعب عن طريق الأذن . 3 ـ و من أروع أفلام الغامرات في الأدغال الكولوبيا فلمين في السينما الأمريكية: فيلم حركة، إثارة، مغامرة، فيلم “مخاطرة عاليا1981” مع أوطوني كويين ففتي ففتي هههه .. الفيلم الثاني: “مغازلة الحجر1984” من أفلام الأكشن و المغامرات و تدور أحداث الفيلم حيث تنطلق مؤلفة الروايات إلى كولومبيا لفدية أختها المختطفة، و سرعان ما تجد نفسها في وسط مغامرة خطيرة تبحث عن الكنز مع صائد الجوائز مايكل دوغلاس جوهرة خضراء في داخل الأرنب الخزافي يعني رمز جمال كولومبيا الطبيعي !!!