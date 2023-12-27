برضاش يقدم بالبرلمان تقريرا حول أنشطة هيئة ضبط الكهرباء

هبة بريس

قدم رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، عبد اللطيف برضاش، اليوم الأربعاء 27 دجنبر 2023 بالرباط، إلى أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، التقرير السنوي للهيئة، المتعلق بالسنة 2022.

ويخص هذا التقرير انشطة السنة الثانية بعد شروع الهيئة في أداء مهامها، وذلك بعد دخول القانون رقم 48-15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء حيز التنفيذ، في 21 أبريل 2021.

وقد تميزت سنة 2022 بإطلاق سلسلة من المشاريع الاستراتيجية في إطار ممارسة الهيئة لمهامها وذلك بتنسيق دائم مع المتدخلين في هذا القطاع الحيوي الا وهو قطاع الطاقة، وذلك تماشيا مع الرؤية المستنيرة والرائدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره.

ويجدر بالذكر ان بالإضافة إلى نشر مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل في يناير، واخراج منهجية التعرفة لاستخدام شبكة نقل الكهرباء الوطنية، لأول مرة في المغرب، في دجنبر، أطلقت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أيضا في عام 2022 العديد من المشاريع الهيكلية الأخرى، من ضمنها ورش الفصل المحاسباتي لأنشطة المسير التاريخي للشبكة.

وعلى صعيد الاشعاع الدولي للمغرب، فقد تم في عام 2022 انتخاب الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، في شخص رئيسها عبد اللطيف برضاش، على رأس الجمعية المتوسطية لهيئات ضبط الطاقة (MEDREG) وكذلك كنائب رئيس الشبكة الفرنكوفونية لهيئات ضبط الطاقة (RegulaE.Fr)، والتي تتولى الآن الهيئة قيادتها. وما هذا الا ثمرة للإنجازات المتوالية للمغرب على الساحة الدولية تحت الريادة الملكية السامية.

وصرح برضاش خلال عرضه: “إن الهيئة بأجهزتها لن تذَخِرَ أي جهد كقوة اقتراحية طبقا لمقتضيات القانون 15-48 بالمساهمة بمقترحات تطوير التشريع الطاقي انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده”.

وشكل هذا اللقاء أيضا فرصة ثمينة للتباحث مع البرلمانيين حول التحديات المستقبلية للطاقة والدور الرائد الذي يعتزم المغرب القيام به في هذا المجال على المستوى القاري والدولي.

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