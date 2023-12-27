تزامنا ونهاية السنة.. مغاربة يقبلون على اقتناء “السيارات الجديدة”
هبة بريس - القسم الاقتصادي
تزامنا ونهاية السنة الميلادية، عرفت نقاط بيع عدد من ماركات السيارات بالمغرب، اقبالا كبيرا من قبل المواطنين.
وتوافد عدد من الزبناء طيلة الأيام الأخيرة، على مختلف نقاط بيع شركات السيارات الجديدة، لاقتناء سيارة “دوبلفي” بمميزات ومواصفات جديدة.
ويختار عدد من المواطنين، هذه الفترة من السنة، لاقتناء سيارة “دوبلفي” بسبب طرح الشركات لأحدث موديلات سياراتها مع عروض وتسهيلات مغرية.
وتتنافس الشركات، خلال الفترة، بتقديم موديلات جديدة مع عروض وتسهيلات في الأداء لجذب أعداد مهمة من الزبناء.
هذا ويشار إلى أن إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب بلغ 130.214 وحدة خلال الشهور العشرة الأولى من هذه السنة، وفق احصائية لجمعية مستوردي السيارات بالمغربتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
الربا يتضاعف يتضاعف
Li 3endo chi tomobil 9el m 3 yetwasl m3aya
Bach ytfadaw lewraq deyalha kaybi3
Me3rof soq deyalhom kaykon m7arek fhad lewqita
بسبب طرح الشركات لأحدث موديلات سياراتها مع عروض وتسهيلات مغرية
وفين تيلقاو هذا الناس لفلوس
وتتقولو اللازمة كاينة