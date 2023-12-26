بسبب استغلال اسم والدته.. سعد لمجرد يقوم بهذا التصرف

2023-12-26 / 12:59
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القسم الفني: هبة بريس

حذر النجم المغربي سعد لمجرد متابعيه و محبي والدته من حساب وهمي ينتحل اسمها بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

ونشر صاحب المليار مشاهدة، عبر خاصية القصص القصيرة صورة للحساب الوهمي مرفوقة بتعليق جاء فيه :”هذا ليس الحساب الرسمي لوالدتي لالة نزهة الركراكي”.

ونشر في “بوسط” آخر عبر ذات المنصة، صورة للحساب الحقيقي لوالدته، الفنانة المغربية نزهة الركراكي.

وفي سياق منفصل، أحيى النجم المغربي عدد من الحفلات بدولة الإمارات فضلا عن تصويره فيديو كليب جديده الفني المرتقب طرحه خلال الأسابيع القليلة القادمة.

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