بالفيديو: ملثمون مدججون بالسيوف يهاجمون محلا بالمجازر القديمة بالبيضاء

2023-12-25 / 11:05
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هبة بريس - البيضاء

هاجم ملثمون مدججون بالسيوف، مساء أمس الأحد، محلا بالمجازر القديمة بمنطقة الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء.

وحسب شهود عيان، فقد تفاجأ أصحاب المحل وزبنائه بهجوم عصابة مكونة من 5 أشخاص مدججة بالسيوف على المكان، حوالي الساعة التاسعة مساءً، متسببين في تهشيم زجاج الواجهة وخلق حالة من الرعب والهلع بين المتواجدين.

وأضاف الشهود، أن أفراد العصابة فروا على متن دراجاتهم النارية، لافتين أن عناصر الأمن حلوا بعد دقائق قليلة بالمكان حيث استمعوا لإفادات المتواجدين وفتحوا تحقيقا للكشف عن هوية المعنيين بالأمر.

وفي تصريح لهبة بريس، حمل العاملون بالمحل مسؤولية الهجوم، إلى صاحب محل مجاور، لافتين أنهم كانوا يشتغلون معهم قبل أن ينتهي الأمر بخلاف أمام القضاء.

من جهته، رفض صاحب المحل المجاور، الاتهامات الموجهة إليه، لافتا أن لا علاقة له بالواقعة، ومتوعدا المعنيين بالأمر بمتابعتهم قضائيا بتهم التشهير به واتهامه باطلا.

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