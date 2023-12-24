في الصورة امانويل ماكرون

ماكرون يبدي “قلقه ” إزاء الوضع “المأساوي” للكاثوليك في غزة

2023-12-24 / 13:35
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هبة بريس _ وكالات

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مكالمة هاتفية مع بطريرك القدس للاتين السبت عن “قلقه العميق” إزاء “الوضع المأساوي ” للمسيحيين الكاثوليك في قطاع غزة حيث قُتلت امرأة وابنتها من أبناء الرعية “بطريقة جائرة” في 16 كانون الأول/ديسمبر برصاص جندي إسرائيلي.

وقال قصر الإليزيه في بيان إنّ ماكرون أعرب للكاردينال بيار-باتيستا بيتسابيلا في المكالمة التي جرت عشية عيد الميلاد عن “قلقه العميق إزاء الوضع المأساوي لرعية اللاتين في غزة”، حيث “يعيش مئات المدنيين من جميع الأديان (…) تحت القنابل والرصاص منذ أكثر من شهرين”، وقدّم “تعازيه بمقتل اثنتين من أبناء الرعية بطريقة جائرة قبل أيام قليلة

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